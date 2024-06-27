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Исраэль Адесанья: «Прохазка победит Перейру и войдет в число избранных»

«Я выберу Иржи, потому что есть лишь несколько избранных. Прохазка победит Перейру, и тогда нас будет трое.

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