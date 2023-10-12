Всем миром: как в Израиле помогают пострадавшим от атак ХАМАС

В Израиле всем миром собирают гуманитарную помощь для пострадавших от ракетных обстрелов. Экспоцентр в Тель-Авиве превратился в логистическую базу – каждый может принести сюда нужные вещи, которые потом распределят волонтеры.
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