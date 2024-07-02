Театр абсурда
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Театр абсурда

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Долгожданная победа или ловушка? Киев наконец-то запросил мира. Запахло "Минском-3"

Долгожданная победа или ловушка? Киев наконец-то запросил мира. Запахло "Минском-3"

Фото: globallookpress.com/IMAGO/R4924_italyphotopress Сегодня 6,5K прочитали Президент Украины Зеленский анонсировал очередной "мирный план" по урегулированию конфликта.

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Комментарии
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Misha Glusch
неее, зеля, Vae victis горе побежденным, скидовай порты...
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21 час.
САША ЛЕПАЕВ
во первых а кто он такой и что он может предлагать. он никто и звать его никак. во вторых . были уже минские и один и два.обули вас как пацанов неграмотных. теперь минск 3.вот теперь  полная капитуляция и точка. иначе все можно проиграть. вплоть да унижения. им нужно время которого сейчас у них нет.
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21 час.
ЛН
Леонид Никоноров
Никакого &quot; Минска - 3 &quot; !!! &quot; Москва - 1 &quot; Условия Путина и никаких других!!!!! Хотя эту фашистскую сволочь надо уничтожать до границы Польши!!! И это правильно!!!
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21 час.

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