Долгожданная победа или ловушка? Киев наконец-то запросил мира. Запахло "Минском-3"

САША ЛЕПАЕВ

во первых а кто он такой и что он может предлагать. он никто и звать его никак. во вторых . были уже минские и один и два.обули вас как пацанов неграмотных. теперь минск 3.вот теперь полная капитуляция и точка. иначе все можно проиграть. вплоть да унижения. им нужно время которого сейчас у них нет.