Родные обвиняемого в теракте в «Крокусе» уехали из съемной квартиры под Москвой

Соседка одного из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала, что его семья уехала из съемной квартиры в Иваново под Москвой.
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