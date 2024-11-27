Иван Янковский и Юра Борисов сыграют в фильме о первых русских гонщиках

В новой ленте актёры сыграет приятелей-автогонщиков.Нкануне, 26 ноября, во время питчинга Фонда Кино продюсеры Пётр Ануров и Вадим Верещагин презентовали концепцию своего нового фильма под названием "Битва Моторов".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии