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Иван Янковский и Юра Борисов сыграют в фильме о первых русских гонщиках

Иван Янковский и Юра Борисов сыграют в фильме о первых русских гонщиках

В новой ленте актёры сыграет приятелей-автогонщиков.Нкануне, 26 ноября, во время питчинга Фонда Кино продюсеры Пётр Ануров и Вадим Верещагин презентовали концепцию своего нового фильма под названием "Битва Моторов".

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