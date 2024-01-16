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32 челябинца попадут на скамью подсудимых за помощь мигрантам

32 челябинца попадут на скамью подсудимых за помощь мигрантам

В полиции рассказали, какое уголовное наказание положено за "медвежью услугу".Недобросовестные челябинцы продолжают за деньги помогать мигрантам с фиктивной регистрацией, предоставляя им незаконную постановку на учёт.

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