32 челябинца попадут на скамью подсудимых за помощь мигрантам

В полиции рассказали, какое уголовное наказание положено за "медвежью услугу".Недобросовестные челябинцы продолжают за деньги помогать мигрантам с фиктивной регистрацией, предоставляя им незаконную постановку на учёт.
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