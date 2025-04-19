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Реал Мадрид – Атлетик – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Ла Лига, Чемпионат Испании, 20 апреля 2025

Реал Мадрид – Атлетик – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Ла Лига, Чемпионат Испании, 20 апреля 2025

В воскресенье, 20 апреля, сыграют Реал Мадрид и Атлетик в матче 32 тура Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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