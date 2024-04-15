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Юлия Бадаш: о введении курортного сбора в Удмуртии говорить преждевременно

Юлия Бадаш: о введении курортного сбора в Удмуртии говорить преждевременно

Ижевск. Удмуртия. С 1 апреля в Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор — 100 рублей за сутки. Платить его предстоит тем, кто планирует больше, чем на 24 часа остановиться в гостинице, апарт-отеле, хостеле и т.

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