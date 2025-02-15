Театр абсурда
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Театр абсурда

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Загнанная в угол укросвинья способна на всё

Загнанная в угол укросвинья способна на всё

Виктор Анисимов Загнанная в угол укросвинья способна на всё чтобы отсрочить свою гибель. Зеленский ради удержания власти и продления своей жизни хоть насколько значимый срок пойдёт на любое преступление, на любую мерзость.

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