Виктор Анисимов Загнанная в угол укросвинья способна на всё чтобы отсрочить свою гибель. Зеленский ради удержания власти и продления своей жизни хоть насколько значимый срок пойдёт на любое преступление, на любую мерзость.
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