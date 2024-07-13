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РИА Новости: Россия вошла в десятку стран c наибольшим торговым профицитом

РИА Новости: Россия вошла в десятку стран c наибольшим торговым профицитом

Россия по итогам 2023 года заняла седьмое место в списке стран с наибольшим торговым профицитом (экономическая ситуация, при которой стоимость экспорта товаров и услуг из страны превышает стоимость ее импорта).

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