РИА Новости: Россия вошла в десятку стран c наибольшим торговым профицитом

Россия по итогам 2023 года заняла седьмое место в списке стран с наибольшим торговым профицитом (экономическая ситуация, при которой стоимость экспорта товаров и услуг из страны превышает стоимость ее импорта).
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