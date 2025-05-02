❗️В акватории Черного моря за неделю уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден Минобороны России.
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❗️В акватории Черного моря за неделю уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден Минобороны России.