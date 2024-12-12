Вице-спикер Госдумы предложил создать программу для борьбы с одиночеством

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко разработать программу борьбы с тревожностью и одиночеством среди молодежи, обеспокоенной добровольной изоляцией и её влиянием на общество и экономику России.