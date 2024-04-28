Три сборные России завоевали все медали на турнире по керлингу Nornickel curling cup

В Дудинке завершился самый северный международный турнир по керлингу — Nornickel curling cup 2024. Турнир проходил с 25 по 28 апреля в единственном в мире ледовом дворце, расположенном за Полярным кругом, за кубок и медали состязались восемь женских сборных из России, Белоруссии и Казахстана.