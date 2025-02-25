НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FinFax - Новости банков и вкладов

1 подписчик

Верховный суд обязал Т-Банк вернуть 30 миллионов рублей клиенту

Верховный суд обязал Т-Банк вернуть 30 миллионов рублей клиенту

Т-Банк завершил судебное разбирательство с клиентом не в свою пользу. Клиент остался недоволен тем, что банк аннулировал его прибыль из-за ошибки в курсе валют, который был предварительно выставлен самой кредитной организацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх