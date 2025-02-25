Верховный суд обязал Т-Банк вернуть 30 миллионов рублей клиенту

Т-Банк завершил судебное разбирательство с клиентом не в свою пользу. Клиент остался недоволен тем, что банк аннулировал его прибыль из-за ошибки в курсе валют, который был предварительно выставлен самой кредитной организацией.
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