"I Shouldn't Need To Download An App To Adjust My Fridge": People Are Sharing Their Most "Boomer-Coded" Opinions, And Some Of These Are So Real

"I will not install any app that isn't 100% required to do business with a company. I don't care about the discounts — I just don't want to be in their database any more than I need to be.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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