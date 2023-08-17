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Журавель и Трушечкин прокомментируют матч «Спартака» и «Зенита» на «Матч ТВ»

Журавель и Трушечкин прокомментируют матч «Спартака» и «Зенита» на «Матч ТВ»

Игру 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом», которую покажет телеканал «Матч ТВ», прокомментируют Роман Трушечкин и Тимур Журавель.

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