Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 283 подписчика

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    зачем же воспитывать такое поколение? каковы родители - таковы и дети/внуки....Как сделать безды...
  • Ингерман Ланская
    петух, ты  ещё раз подтвердил, что ты дэбилКак сделать безды...
  • Алексей
    Вантуз хоть резиновый,а бутылка пластиковая.Дальше объяснять?Больше не страдаю...

Прованс + шебби-шик, что может быть лучше в интерьере! А Вы смогли себя комфортно чувствовать в таких домах?

Прованс + шебби-шик, что может быть лучше в интерьере! А Вы смогли себя комфортно чувствовать в таких домах?

Вы можете спросить меня - зачем эти фото интерьеров? Отвечу - просто так! Просто мне они нравятся! Самые практичные скажут, что это пылесборники, а я отвечу - ну и пусть! Самые критичные закричат, что все это слишком сладкое и зефирное.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Для кого-то стильно для кого-то пошло, да просто на вкус и на цвет товарищей нет!  Пусть каждый живет и строит свою жизнь и интерьер как ему нравится и  удобно!
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20 час.
Т
Татьяна
Спасибо за подборку! Вы просто улучшатель настроения. Я обожаю подушки, подушечки, рюшечки, картины и картиночки, лампы и ночники - всё, что для меня создаёт уют. Я даже  люблю своих друзей, которые это критикуют, предпочитая минимализм!
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18 час.

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