Прованс + шебби-шик, что может быть лучше в интерьере! А Вы смогли себя комфортно чувствовать в таких домах?

Вы можете спросить меня - зачем эти фото интерьеров? Отвечу - просто так! Просто мне они нравятся! Самые практичные скажут, что это пылесборники, а я отвечу - ну и пусть! Самые критичные закричат, что все это слишком сладкое и зефирное.