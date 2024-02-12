Прованс + шебби-шик, что может быть лучше в интерьере! А Вы смогли себя комфортно чувствовать в таких домах?

Вы можете спросить меня - зачем эти фото интерьеров? Отвечу - просто так! Просто мне они нравятся! Самые практичные скажут, что это пылесборники, а я отвечу - ну и пусть! Самые критичные закричат, что все это слишком сладкое и зефирное.
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