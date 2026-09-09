Apple представила iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Apple представила новые смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства выпустят в четырех цветах: серебристом, черном, а также новых светло-голубом и темно-вишневом, сообщает «Коммерсантъ».
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