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Татар-информ

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Apple представила iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Apple представила iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Apple представила новые смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства выпустят в четырех цветах: серебристом, черном, а также новых светло-голубом и темно-вишневом, сообщает «Коммерсантъ».

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