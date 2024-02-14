Почти 7,5 тыс. переходов прав на вторичное жилье оформлено в Москве за первый месяц 2024 года

В январе 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 7469 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что, с разницей в 203 сделки, практически сопоставимо c первым месяцем прошлого года (7672) и на 19,7% ниже января 2022 года (9298).