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Почти 7,5 тыс. переходов прав на вторичное жилье оформлено в Москве за первый месяц 2024 года

Почти 7,5 тыс. переходов прав на вторичное жилье оформлено в Москве за первый месяц 2024 года

В январе 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 7469 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что, с разницей в 203 сделки, практически сопоставимо c первым месяцем прошлого года (7672) и на 19,7% ниже января 2022 года (9298).

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