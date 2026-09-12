Экономили на безопасности: кто виноват в смертельном ДТП под Архангельском

МЧС России После чудовищной автокатастрофы в Архангельской области уже начались массовые проверки. Водитель микроавтобуса, в котором находились, в том числе дети, выехал на встречную полосу при обгоне и столкнулся с лесовозом.
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