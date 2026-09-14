В Москве мошенники похитили у семьи 33 миллиона рублей под видом обыска

В Москве группа мошенников похитила у семьи 33 миллиона рублей, инсценировав обыск. Злоумышленники представлялись сотрудниками службы доставки одного из маркетплейсов, а затем — правоохранительными органами, чтобы получить доверие потерпевших.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Российские военны...
- СК Союз электронной ...
- IV Минобороны РФ соо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым