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В Советском районе волки нападают на гусей и собак

По словам председателя товарищества, две недели назад волки задавили гусей в частном секторе, на днях задрали соседскую собаку, а в выходные — питомца самого председателя СОТ — западносибирскую лайку Дымку, которая прожила в их семье 11 лет.

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