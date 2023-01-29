Защитник «Барыса» Грант: «Радулов – элитный игрок с невероятной карьерой в НХЛ. С ним всегда сложно»

Защитник «Барыса» Алекс Грант включил Александра Радулова в число сложнейших соперников. – Против кого из нападающих КХЛ сложнее всего играть? – Сложный вопрос… Пару раз в этом сезоне я играл против Радулова.
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