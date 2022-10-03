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На Чукотке продлили действие антиковидных мер

На Чукотке продлили действие антиковидных мер

Изменения в постановление "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" внес губернатор региона Роман Копин.

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