На Чукотке продлили действие антиковидных мер

Изменения в постановление "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" внес губернатор региона Роман Копин.
Изменения в постановление "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" внес губернатор региона Роман Копин.
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