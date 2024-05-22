ЗАПРЕТ НА НИКАБЫ В РОССИИ. НА ПРИЗЫВЫ "НЕ ОБОСТРЯТЬ" ЖЁСТКО ОТВЕТИЛА ЭКСПЕРТ: "ПРОСТИТЕ, МЫ В СВОЕЙ СТРАНЕ"

Лш Лариса шумбасова Ну никак до меня не доходит - русских выставили отовсюду, получить гражданство российское они десятилетиями не могут, зато пришельцы из тех государств едут и семьи везут, и паспорта российские получают, да ещё и правила диктуют. Что не живётся на родине без оккупантов- русских?

v vgv В России никабы коренные мусульмане не носят. Вроде одна вера, но разные подходы. В этих требования виден, на мой взгляд, подтекст поставить себя (эмигрантов из исламских стран) в исключительное положение, обратить на себя внимание, поиграть кто кого и действующими лицами выдвинули женщин.