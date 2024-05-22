Никаб - религиозная женская одежда, скрывающая полностью лицо, оставляющая открытыми только глаза, и в России потребовали от мигрантов "снять" их, если нечего скрывать.
ЗАПРЕТ НА НИКАБЫ В РОССИИ. НА ПРИЗЫВЫ "НЕ ОБОСТРЯТЬ" ЖЁСТКО ОТВЕТИЛА ЭКСПЕРТ: "ПРОСТИТЕ, МЫ В СВОЕЙ СТРАНЕ"
Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Ну никак до меня не доходит - русских выставили отовсюду, получить гражданство российское они десятилетиями не могут, зато пришельцы из тех государств едут и семьи везут, и паспорта российские получают, да ещё и правила диктуют. Что не живётся на родине без оккупантов- русских?
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6 час.
v
vgv
В России никабы коренные мусульмане не носят. Вроде одна вера, но разные подходы. В этих требования виден, на мой взгляд, подтекст поставить себя (эмигрантов из исламских стран) в исключительное положение, обратить на себя внимание, поиграть кто кого и действующими лицами выдвинули женщин.
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3 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Обостряют они, инородцы, пытаясь навязать нам свои законы, поэтому стоит привлекать к ответственности, тех кто это одобряет отправлять к себе на родину и никаких оправданий
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2 час.
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