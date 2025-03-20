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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
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Нагельсманн о 2:1 с Италией: «Опасный результат, у Германии преимущество всего в один мяч. В ответном матче нужно думать, что сегодня мы сыграли 0:0»

Немецкая команда одержала победу со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги наций.  – Как проанализируете матч? – Мы не очень хорошо начали, создали мало моментов, несмотря на то, что владели мячом, и пропустили первыми.

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