Нагельсманн о 2:1 с Италией: «Опасный результат, у Германии преимущество всего в один мяч. В ответном матче нужно думать, что сегодня мы сыграли 0:0»

Немецкая команда одержала победу со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги наций. – Как проанализируете матч? – Мы не очень хорошо начали, создали мало моментов, несмотря на то, что владели мячом, и пропустили первыми.
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