Агроном посоветовал новосибирцам срочно капать картошку

По словам эксперта, в сезоне 2024 года растениям серьёзно угрожает фитофтора.Учёный из Новосибирска, заведующий кафедрой земледелия НГАУ Алексей Мармулев предупредил о необходимости выкапывать картофель раньше срока.
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