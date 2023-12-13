КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПРОВАЛИЛОСЬ – ВСУ УХОДЯТ В ОБОРОНУ

Екатерина РОМАНОВА В понедельник 4 декабря исполнилось ровно шесть месяцев с того дня, как украинская армия отправилась в контрнаступление, предварительно предупредив весь мир, что ещё до окончания лета «армия агрессора» будет разбита, а киевские власти в полном составе собрались гулять по крымской набережной.