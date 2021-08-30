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Сонный Джо Зеленского не принимает, но тот не сдается. Ростислав Ищенко

Сонный Джо Зеленского не принимает, но тот не сдается. Ростислав Ищенко

Свершилось. Американцы в очередной раз перенесли визит Зеленского в Вашингтон. Объяснили просто: оказывается, 31 августа США завершают вывод войск из Афганистана То есть раньше они об этом не знали, а за двое суток до начала визита вдруг вспомнили.

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