Сонный Джо Зеленского не принимает, но тот не сдается. Ростислав Ищенко

Свершилось. Американцы в очередной раз перенесли визит Зеленского в Вашингтон. Объяснили просто: оказывается, 31 августа США завершают вывод войск из Афганистана То есть раньше они об этом не знали, а за двое суток до начала визита вдруг вспомнили.