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Фронтовое правило 24 часов: Молчание Минобороны о взятии населённых пунктов объяснил политолог

Фронтовое правило 24 часов: Молчание Минобороны о взятии населённых пунктов объяснил политолог

Молчание Минобороны России о взятии населённых пунктов на передовой объяснил политолог Александр Казаков.

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