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Царьград

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Microsoft сокращает более 300 сотрудников для повышения адаптивности бизнеса

Microsoft сокращает более 300 сотрудников для повышения адаптивности бизнеса

Microsoft объявила о сокращении более 300 сотрудников, продолжая оптимизацию кадров после масштабных увольнений в мае.

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