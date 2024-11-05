Известный на Украине барабанщик и участник сатанистской группы Николай Состин, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), ликвидирован в зоне специальной военной операции в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).
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