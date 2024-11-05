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«РВ»: под Красноармейском ликвидировали воевавшего за ВСУ сатаниста Состина

«РВ»: под Красноармейском ликвидировали воевавшего за ВСУ сатаниста Состина

Известный на Украине барабанщик и участник сатанистской группы Николай Состин, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), ликвидирован в зоне специальной военной операции в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).

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