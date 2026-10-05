Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Елена Караева Актив "Украина" стал токсичным, превратившись из политического рычага и милитаристской дубины, с помощью которых Европа мечтала нанести нам стратегическое поражение, в тотальный пассив.
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