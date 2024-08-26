Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта показала, как проводит время в колледже

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара продолжает обучение в колледже Спелман в Атланте. В сети завирусилось видео из тиктока, где Захара, уже 19-летняя студентка третьего курса, исполняет танец с девушками из Alpha Kappa Alpha — первого в истории женского сестринского общества темнокожих, к которому она присоединилась в прошлом году.