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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта показала, как проводит время в колледже

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта показала, как проводит время в колледже

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара продолжает обучение в колледже Спелман в Атланте. В сети завирусилось видео из тиктока, где Захара, уже 19-летняя студентка третьего курса, исполняет танец с девушками из Alpha Kappa Alpha — первого в истории женского сестринского общества темнокожих, к которому она присоединилась в прошлом году.

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