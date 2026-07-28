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Контрафронт

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Нигерия: По меньшей мере один человек был убит и двое других похищены бандитами в городе Каура...

Нигерия: По меньшей мере один человек был убит и двое других похищены бандитами в городе Каура Намода, район местного самоуправления Каура Намода (LGA), штат Замфара, в ночные часы по местному времени 27 июля.

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