Ваш мозг страдает от нехватки знаний, если не пройдёте даже 70% вопросов - ТЕСТ

Настоящие богатые знания — это способность увидеть и понять мир во всем его разнообразии. Перед вами тест от ИА UssurMedia, который проверит, насколько все хорошо у вас с эрудицией.
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