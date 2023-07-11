Закон, порядок, государство

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Ваш мозг страдает от нехватки знаний, если не пройдёте даже 70% вопросов - ТЕСТ

Ваш мозг страдает от нехватки знаний, если не пройдёте даже 70% вопросов - ТЕСТ

Настоящие богатые знания — это способность увидеть и понять мир во всем его разнообразии. Перед вами тест от ИА UssurMedia, который проверит, насколько все хорошо у вас с эрудицией.

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