В UFC раскрыли подробности новой антидопинговой программы

Промоушен UFC поделился подробностями своей новой антидопинговой программы. После прекращения сотрудничества с Антидопинговым агентством США (USADA) лига Даны Уайта будет работать с агентством Drug Free Sport International (DFSI), которое сотрудничает с НФЛ, ФИФА NCAA, NASCAR и многими другими организациями.