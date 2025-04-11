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Де-мигрантизация шагает по России – теперь присоединяется ЯНАО

Де-мигрантизация шагает по России – теперь присоединяется ЯНАО

▪️По проекту постановления губернатора Д. Артюхова, мигрантам в регионе запретят работать в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
...и вместе и ихними протеже в Ср. Азиатские пески, насовсем.
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10 час.
Alex Nемо
Забыли запретить работу и доступ в правоохранительных и законодательных органах, а также работу в общественном транспорте всех видов (включая такси)...
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5 час.
Александр Конкин
А зачем им туда ехать? Всё Подмосковье забито &#39;ценными&#39; специалистами, табличка на двери с русской фамилией 1 из десяти...
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30 мин.
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