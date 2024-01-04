Власти Украины заявили о повреждениях на заводе в Бериславе из-за взрывов

В херсонском городе Берислав, который находится под контролем властей Украины, в результате взрывов повреждения зафиксированы на территории местного предприятия, приводит РИА Новости сообщение назначенного Киевом главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
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