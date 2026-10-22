Финансовые привычки — штука подвижная. Ещё недавно казалось, что бумажные деньги окончательно уступают место картам и приложениям, но свежие цифры заставляют задуматься об обратном.
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