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"Человек, которого я любила". Натали Портман снялась для обложки "Interview" и дала первое интервью после развода

"Человек, которого я любила". Натали Портман снялась для обложки "Interview" и дала первое интервью после развода

Натали Портман стала героиней журнала "Interview". 43-летняя актриса, которую издание описало как "известную своей скрытностью", дала первое интервью после скандального развода с танцором балета Бенжаменом Мильпье, а также рассказала о том, что пережила сексуализацию в детстве.

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