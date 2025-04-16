"Человек, которого я любила". Натали Портман снялась для обложки "Interview" и дала первое интервью после развода

Натали Портман стала героиней журнала "Interview". 43-летняя актриса, которую издание описало как "известную своей скрытностью", дала первое интервью после скандального развода с танцором балета Бенжаменом Мильпье, а также рассказала о том, что пережила сексуализацию в детстве.