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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Soulframe рассказали про обновлённую боёвку и подземелья в следующ...

Разработчики Soulframe рассказали про обновлённую боёвку и подземелья в следующ...

Разработчики Soulframe рассказали про обновлённую боёвку и подземелья в следующей предварительной альфа-версииФантастическая многопользовательская ролевая игра Soulframe направляется к Prelude 6 – то есть к ее следующей тестовой сборке – что стало причиной для Digital Extremes собрать еще один видеодайджест, в котором будут представлены некоторые из основных… источник#Digital_Extremes.

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