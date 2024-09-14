Разработчики Soulframe рассказали про обновлённую боёвку и подземелья в следующ...

Разработчики Soulframe рассказали про обновлённую боёвку и подземелья в следующей предварительной альфа-версииФантастическая многопользовательская ролевая игра Soulframe направляется к Prelude 6 – то есть к ее следующей тестовой сборке – что стало причиной для Digital Extremes собрать еще один видеодайджест, в котором будут представлены некоторые из основных… источник#Digital_Extremes.