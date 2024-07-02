Сборная США на домашнем Копа Америка не смогла выйти в плей-офф турнира

Сборная США уступила Уругваю и осталась за бортом плей-офф Копа Америка. Ранним утром 2 июля в Канзас-Сити завершился матч третьего тура группового этапа Копа Америка в квартете С, в котором сборная США встречалась с командой Уругвая.