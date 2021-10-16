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Сатановский: Что со страной будет, если перестанет по ней ездить и летать Ксения Собчак!

Сатановский: Что со страной будет, если перестанет по ней ездить и летать Ксения Собчак!

Муж Ксении Анатольевны Собчак, Константин Богомолов - этот несчастный сверчок на печи, тоже решил вложить свои пять копеек в обсуждение ситуации с аварией на трассе, в которой участвовала машина Ксении Анатольевны, этого нашего бывшего кандидата в президенты страны, человека будущего этой самой страны и, как минимум, её настоящего, элиты элит, светской львицы, тусовщицы мирового масштаба, гениального творца, чьё бессмертное детище - "Дом-2" наложило неизгладимую печать на целое поколение и породило толпу её подражателей, наследников и наследниц её дела, самые успешные из которых, вроде Ольги Бузовой, немало преуспели, хотя, конечно, до уровня самой Ксении Анатольевны никому из них не дотянуться.

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Алексей
Великолепно, как всегда.
Борис Стуков
Всегда и везде при движении по дорогам на любом транспортном средства пассажиры должны быть активными его участниками, т.к. от этого напрямую зависит их личная безопасность. Та же Собчак, видя, что водитель отвлекся от управления или его пассажиры отвлекли, или что он пытается превысить скорость, а при обгоне не убедился в безопасности и превысил скорость (кстати, при обгоне водители, хотят они этого или нет, всегда значительно превышают скорость и именно это превышение ведет к тяжким последствиям) обязана была, как самый влиятельный человек в данной машине, контролировать его действия. Кода я был военным водителем, то за мои действия всегда нес ответственность старший по званию, сидящий рядом. А покинуть место ДТП, где пострадали люди, может только подонок. Так как при таких ДТП ситуация развивается непредсказуемо, поэтому до прибытия экстренных служб пострадавшим необходимо оказывать срочную доврачебную помощь, проконтролировать ход оформления данного ДТП и т. д.
Вячеслав Наговицин
Когда же эту блевотину в образе дамы полусвета перестанут пиарить?..
Альбина Колесникова
О как это надоело эта Собчак ?

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