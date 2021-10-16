Сатановский: Что со страной будет, если перестанет по ней ездить и летать Ксения Собчак!

Муж Ксении Анатольевны Собчак, Константин Богомолов - этот несчастный сверчок на печи, тоже решил вложить свои пять копеек в обсуждение ситуации с аварией на трассе, в которой участвовала машина Ксении Анатольевны, этого нашего бывшего кандидата в президенты страны, человека будущего этой самой страны и, как минимум, её настоящего, элиты элит, светской львицы, тусовщицы мирового масштаба, гениального творца, чьё бессмертное детище - "Дом-2" наложило неизгладимую печать на целое поколение и породило толпу её подражателей, наследников и наследниц её дела, самые успешные из которых, вроде Ольги Бузовой, немало преуспели, хотя, конечно, до уровня самой Ксении Анатольевны никому из них не дотянуться.