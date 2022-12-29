Прокуратура проведет проверку по факту возгорания пауэрбанка в самолете в Домодедове

РИАМО - 29 дек. В аэропорту Домодедово на борту самолета загорелось портативное зарядное устройство одного из пассажиров, по данному факту Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
РИАМО - 29 дек. В аэропорту Домодедово на борту самолета загорелось портативное зарядное устройство одного из пассажиров, по данному факту Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
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