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Прокуратура проведет проверку по факту возгорания пауэрбанка в самолете в Домодедове

Прокуратура проведет проверку по факту возгорания пауэрбанка в самолете в Домодедове

РИАМО - 29 дек. В аэропорту Домодедово на борту самолета загорелось портативное зарядное устройство одного из пассажиров, по данному факту Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

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