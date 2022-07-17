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Хесус Медина: «ЦСКА может стать чемпионом. Мы способны обыгрывать «Зенит»

Хесус Медина считает, что ЦСКА может стать чемпионом России в этом сезоне. Во вчерашнем матче 1-го тура Мир РПЛ московский клуб обыграл «Урал» со счетом 2:0.

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