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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт пропустит товарищеский матч с Канадой из-за повреждения

Сборная США проведет первый товарищеский матч против команды Канады в среду без звезды «Финикса». У Кевина растяжение икроножной мышцы, из-за которого он не смог принять участие в тренировочном лагере национальной команды в Лас-Вегасе.

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