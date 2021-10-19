Мировое обозрение

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Путин отметил значимый вклад Торгово-промышленной палаты в укрепление экономики России

Путин отметил значимый вклад Торгово-промышленной палаты в укрепление экономики России

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил руководство и членов Торгово-промышленной палаты с 30-летием ведомства и отметил, что ТТП внесла значимый вклад в укрепление национальной экономики, сообщается на сайте Кремля.

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