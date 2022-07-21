Ребенка с аппендицитом эвакуировали из затопленных Кугуков

Спасатели Уссурийска эвакуировали из села Кугуки ребенка с подозрением на острый аппендицит. Дорога к населенному пункту до сих пор отрезана в результате наводнения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.