Ребенка с аппендицитом эвакуировали из затопленных Кугуков

Спасатели Уссурийска эвакуировали из села Кугуки ребенка с подозрением на острый аппендицит. Дорога к населенному пункту до сих пор отрезана в результате наводнения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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