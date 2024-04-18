Эльбрус для чайников)

Здравствуйте, я путешественник! Сегодня я расскажу о своей поездке на остров Эльбрус. Цель у меня была чисто туристическая - посмотреть, полюбоваться и съездить в отели) Многие едут туда просто ради прогулки.
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